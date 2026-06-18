The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - Tutte le fine, guida passo dopo passo per raggiungere il vero finale

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Oggi segna il lancio globale di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, il titolo sviluppato da Team Asano e Claytechworks per Square Enix, che offre un'avventura classica action-platform in stile HD-2D - la prima del suo genere in questo genere visivo.

Vi abbiamo già detto cosa pensiamo del gioco nel suo complesso e vi abbiamo anche dato alcuni consigli su quali armi, poteri e oggetti scegliere per affrontarlo con facilità. Ma ora è il momento di guidarvi verso il vero finale: la verità nascosta dietro il mondo di Philabieldia e il ruolo che Elliot e i suoi amici vi svolgono.

Come potete immaginare, vi consigliamo di smettere di leggere ora se non avete ancora visto i titoli di coda almeno una volta; Tornerò su questo punto dopo la pausa di pagina che segue l'immagine. Da qui in poi, ci sono enormi spoiler riguardo alla trama e alla conclusione di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, anche se cercherò di tralasciare quanti più dettagli possibile così che possiate scoprirli da soli. Sei stato avvisato.

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Arrivare ai titoli di coda è solo l'inizio

In The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, ci sono in totale tre finali, e nessuno di essi è reciprocamente esclusivo 'per se' all'interno del gioco. Il gioco presume che sia naturale raggiungere ciascuno di loro in un certo ordine, anche se solo il terzo e ultimo è il finale canonico. Descriverò ognuno di loro, e poi parlerò della mia esperienza personale nel raggiungere il vero finale, che non è stato così semplice come potrebbe sembrare.

Primo finale - Brutto finale

Questo finale è il percorso logico che seguiresti in qualsiasi storia di videogioco. Il sentiero ti conduce alla Torre di Albanorte nell'Era della Custodia per affrontare la Bestia del Risentimento, responsabile dell'incantesimo che ha racchiuso la Principessa Heuria nel ghiaccio e minaccia di porre fine alla sua vita e, di conseguenza, a quella del sigillo magico che protegge gli Huan dall'estinzione per mano delle bestie. Attraversando la Torre di Albanorte e combattendo i Taumata, raggiungerai il piano inferiore, dove quattro meccanismi sorvegliano la porta. Per sbloccarli tutti, dovrai affrontare quattro bestie 'sperimentali', che sono simili ai mini-boss che hai già affrontato nelle rovine e nelle grotte, ma leggermente più forti. Una volta sconfitti tutti, la strada verso la Bestia del Risentimento si apre.

Curiosamente, la bestia può parlare e mostra un profondo odio per l'umanità, che desidera vedere soffrire. Alla fine, quando lo sconfiggi, si rivolge direttamente a te, chiamandoti per nome, Elliot, prima di soccombere. Confuso, ma trionfante, torni al castello di Huther, dove vedi che il ghiaccio intorno alla principessa si è effettivamente sciolto, ma lei rimane in un sonno profondo dal quale non si risveglia. L'incantesimo protettivo sta a malapena reggendo, così Elliot e Faie ripartono, determinati a trovare risposte.

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Secondo finale - Buon finale

Le risposte non sono chiare, ma forse qualcuno di un'altra epoca sa come procedere. A questo punto, mentre viaggi attraverso le tre Ere precedenti, scopri che per sconfiggere una volta per tutte la Bestia del Risentimento, devi ricorrere alla tecnica di combattimento arcana dei Myu, una razza di bestie umanoidi con tratti felini, come orecchie e code di gatto. Solo grazie a questa tecnica potrai affrontare il boss finale. Ma serve anche l'arma sacra, la spada Leitstaff. Un'arma a te familiare, come era quella con cui Kaifried—il ministro usurpator che hai già sconfitto—ti ha trafitto quando hai attraversato per la prima volta la Porta del Tempo. Nella tua epoca, la spada andava persa quando cadde da una scogliera, quindi devi viaggiare in un'epoca precedente per trovarla.

Nell'Età della Ricostruzione, all'interno delle Rovine d'Acqua (vicino al Manuale Subacqueo), scoprirai la spada Leitstaff. Con essa, dovrai viaggiare attraverso l'Età della Ricostruzione per trovare i tre Saggi dei Myu, così che possano insegnarti la tecnica sacra per sigillare il male dentro la Bestia del Risentimento.

Non entrerò troppo nei dettagli su questo percorso, dato che è chiaramente segnato dalla linea di missioni fornita dal gioco. Tieni solo presente che devi aiutare Hirk e Kai nell'Era del Bogliore, così come Lyudmila. Dovrai completare tutti gli eventi principali di questa epoca. Per attivare le missioni, basta entrare nell'insediamento Hitoyori.

Prima o poi dovrai andare al Grande Albero e trovare il gatto lì. Nell'Età della Ricostruzione, dovrai difendere la città da ondate successive di attacchi di bestie insieme a Heurich. Assicurati di essere ben preparato con pozioni e armi di almeno due stelle. Una volta completata la missione, vai a Phoenix Mount per trovare il secondo saggio e ottenere il secondo tomo per imparare la tecnica segreta. Infine, nell'Era della Magia, dovrai disattivare il taumata impazzito usando un sistema simile basato sulle onde. Una volta fatto questo, dovrai entrare nelle Rovine Equipaggiate e sconfiggere il boss lì. Dietro di lui ci sarà il terzo saggio, che tiene in mano il terzo tomo. È così che si ottiene la tecnica segreta di sigillatura. Ora puoi tornare all'Età del Risveglio e affrontare ancora una volta la Bestia del Risentimento. La chiave qui è che devi infliggere il colpo finale usando la tecnica che hai imparato, mentre la spada è equipaggiata.

Dopo la tua vittoria, Heuria ti parlerà per dirti che l'incantesimo è stato spezzato e che tutto è tornato alla normalità. È un buon finale, ma ti resta la sensazione che avresti potuto salvare la Bestia del Risentimento, la cui identità stai iniziando a percepire...

Vero finale

Ed è in questo momento che ti rendi conto che questo finale in realtà nasconde il vero finale del gioco, dato che c'è una lunga catena di missioni - molto più lunga di quelle che portano ai finali precedenti - da completare prima di poter vedere i titoli di coda per la terza e ultima volta.

Per ricomporre tutte le parti del puzzle della storia, dovrai tornare all'inizio. Vai all'Età della Germogliazione e vai alla baita di Lyudmila per parlarle e accettare la sua missione. Dovrai andare a Dragonpillar e da lì al Grande Albero, dove sconfiggerai il grande boss sulla cima dell'albero (fai attenzione - probabilmente è la battaglia più dura di tutto il gioco). Dopo questo, torna a Lyudmila e torna a Hitoyori per guardare una cutscene e seguire gli eventi da lì.

Nota: C'è un evento speciale nel villaggio di Hitoyori che prevede un conto alla rovescia. Se non riesci a trovare la soluzione in tempo, assicurati di spingere il blocco fino alla fine per spegnere le fiamme man mano che procedi.

Nell'Era della Magia, torna nella capanna di Mao e Carter e recupera l'orecchino. Dopodiché, dirigiti verso la torre a North Alban e segui gli eventi lì presenti, che ti porteranno alle Grotte del Sud e poi alle Grotte Occidentali. Non puoi sbagliare.

Nell'Età della Ricostruzione, torna al cottage, dove troverai Mao incosciente. Dovrai portarla al villaggio e prendere gli alimenti medicinali che il medico chiede. Saranno vicino al lago e nella zona del vulcano. Se hai difficoltà ad arrivarci in quest'Era, puoi comunque trovarli nello stesso posto in tutte. Una volta completate tutte le missioni, tutto ciò che resta è tornare all'Era della Custodia, entrare in città, dirigersi all'orfanotrofio e poi andare nella sala del trono del Castello di Huther. Poi, uscire e dirigersi a sinistra, prendere l'orecchino di Mao dalle stanze di Heuria e, questa volta, tornare alla Torre Albanorte per la terza volta. È ora di salvare Mao.

Nella battaglia finale, esegui un blocco perfetto con lo scudo per attivare i ricordi dell'orecchino. La bambina tornerà gradualmente in sé e alla fine si trasformerà di nuovo in Mao, momento in cui Elliot rivelerà la verità su Carter e suo figlio. Dopodiché, torna al castello.

Sembra che la pace stia tornando nel regno di Huther, e i Myu e gli umani possano iniziare a pensare a vivere in pace. Ma Faie ha una visione strana di una minaccia globale. Sembra che la fine dei giorni sia vicina: Demise, il drago sigillato durante l'Era dei Miti, sta per risvegliarsi, e per avere ogni possibilità, sia gli umani che i Myu devono unire le forze.

Ti ricordi di aver salvato i gatti durante l'avventura? Ora vedrai quanto sono utili. Non sono sicuro del numero esatto di gatti necessari per sbloccare la missione finale, ma a questo punto della mia partita ne avevo già 38 su 50. L'unico modo per combattere il Drago della Fine dei Tempi è ripristinare la magia della Fenice nel vulcano, quindi dovrai tornare indietro e raggiungere la sezione finale del dungeon. Quando la Fenice si risveglia, la battaglia finale si presenta (con un grande omaggio a Panzer Dragoon).

Se sconfiggi Demise, tutto ciò che resta è godersi una serie di cutscene con i tuoi cari nell'Era della Custodia, e basta. Hai appena completato la storia fino al suo vero finale in The Adventures of Elliot: The Millennium Tales.