The Alters era un gioco così complesso che gli studi a 11 bit faticavano a commercializzarlo

Il 2025 è stato un anno fantastico per le uscite di giochi, e anche se può essere facile dimenticare anche alcuni dei migliori titoli dell'anno, un gioco che ci è rimasto impresso è The Alters. Il gioco d'avventura di 11 bit Studios con sé alternativi è stata un'esperienza unica, se mai ne abbiamo vista una, ma come abbiamo scoperto parlando con Gabriela Siemienkowicz, responsabile comunicazione di 11 bit, questo non ha sempre aiutato il gioco.

Si scopre che è piuttosto difficile promuovere un gioco così complesso. "The Alters è un gioco così complesso che è molto difficile descriverlo in una sola frase, a meno che questa frase non sia molto, molto lunga e abbiate molto tempo," ha detto. "Quindi questa è stata davvero una grande lotta per noi, e la campagna era piuttosto lunga, quindi alla fine abbiamo cambiato lo slogan del gioco, prima era 'All by myself', che penso fosse molto arguto, ma non diceva molto sul gioco."

"Ma poi abbiamo guardato indietro a ciò in cui siamo più bravi, cioè le emozioni, come le connessioni emotive, significative, con cui ci sono relazionali, personali e i giochi di sopravvivenza," Siemienkowicz continuò. "Siamo bravissimi con This War of Mine e Frostpunk, entrambi sono giochi di sopravvivenza a modo loro, quindi abbiamo cambiato lo slogan in 'la sopravvivenza non è mai stata così personale.' "

Questo ha permesso a 11 bit di raccontare molto di più ai giocatori su The Alters. L'aspetto delle personalità multiple e delle versioni del protagonista potrebbe essere andato perso, ma invece ci è stato detto che il gioco sarà diverso da quello che abbiamo giocato prima, che sarebbe stato incentrato sulla sopravvivenza e che probabilmente saremmo stati da soli.

