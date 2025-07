The Alters ha superato un quarto di milione di copie vendute

HQ

Considerando che è stato lanciato come titolo del primo giorno Game Pass, non è esattamente una grande sorpresa sentire che The Alters non sta andando a ruba. Ma l'acclamato gioco sta vendendo bene lo stesso, poiché lo sviluppatore 11 bit Studios ha rivelato che già oltre 280.000 copie del gioco sono state assicurate dai fan.

Questo si aggiunge al fatto che il titolo ha raggiunto il grande traguardo di un milione di Steam liste dei desideri, dimostrando che l'interesse per il gioco è molto alto nonostante il suo recente lancio.

Sebbene tu possa giocare a The Alters oggi su PC, PS5, Xbox Series X/S e tramite Game Pass, se sei indeciso se dedicargli del tempo, dai un'occhiata alla nostra recensione per capire perché è un gioco imperdibile.