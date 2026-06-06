The Alters Il DLC, noto come Last Variable, verrà lanciato a luglio

HQ

Se l'anno scorso hai giocato The Alters di 11 bit Studios e sei rimasto piuttosto impressionato dall'esperienza più ampia di sopravvivenza fantascientifica, potresti essere interessato a conoscere i DLC previsti per il progetto, che in realtà usciranno piuttosto presto.

Si chiama Last Variable, e uscirà su PC e console già dal 13 luglio, come è stato confermato nel nuovo trailer che potete vedere qui sotto.

HQ

Considerato un'espansione di 20 ore, The Last Variable promette nuove meccaniche, una base sotterranea da costruire, un ciclo di gioco raffinato basato sulla terraformazione del pianeta in un'oasi rigogliosa, oltre a un nuovo equipaggio da comandare che ancora una volta assomigliano ma sono persone molto uniche.

La sinossi del DLC aggiunge: "Svelare il mistero dell'Oasi richiede un'analisi specializzata da parte di alter specializzati - un Geologo, un Biologo, un Chimista o un Fisico. Eppure ogni Jan ha la propria visione di cosa significhi davvero la scienza. Mentre tu scivoli in un sonno criogenico di anni nella tua base sotterranea, aspettando che il sole cocente del pianeta si ritiri, chi lavora nei Field Labs non ha quel privilegio. Con l'età senza quella protezione, la vulnerabilità del tempo può ancora cambiarli?"

Con nuove regioni da esplorare, nuovi cicli di sopravvivenza da padroneggiare, nuove tecnologie e scienza da sviluppare, ci sarà molto da offrire in The Alters: Last Variable, e puoi vedere anche alcune immagini dei DLC qui sotto.