The Alters si emoziona nel nuovo trailer di lancio

Sembra essere l'anno dei cloni, grazie a Topolino 17 e al gioco 11 bit Studios che si avvicina rapidamente The Alters. Sappiamo che The Alters si dirigerà verso di noi il 13 giugno, ma prima del lancio del gioco di sopravvivenza, abbiamo un nuovo trailer.

Il trailer ruota attorno alle scelte. Sono privi di significato, o no? È una domanda che il nostro eroe Jan Dolski si sta ponendo, in senso letterale, mentre lo vediamo fuori da un hub sicuro nella roulotte, bloccato da una versione di se stesso.

Il gioco vede Jan usare versioni alternative di se stesso per aiutarlo a sopravvivere su un pianeta ostile dopo che la sua nave si è schiantata su di esso. Questi Alter possono essere visti solo come strumenti per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi, o individui con i propri sentimenti, a seconda di come giochi.

The Alters verrà lanciato il 13 giugno per Xbox Series X/S, PS5 e PC.