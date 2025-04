HQ

Nella New York degli anni '30, Vito Genovese e Frank Costello erano due dei boss mafiosi più temuti, e la guerra tra loro - sanguinosa e di lunga durata - è storica. Anche perché erano amici d'infanzia inseparabili, cresciuti insieme, e si pensava fossero i boss dei gangster regnanti insieme, fianco a fianco, fino a quando la paranoia di Genovese prese il sopravvento e ordinò l'assassinio del suo migliore amico.

Date le qualità drammatiche di una storia personale, densa e affascinante come questa, il fatto che non sia mai stata trasformata in un film prima d'ora è strano per me quanto il fatto che non sia mai stato realizzato un sontuoso biopic su Frank Sinatra. Ma ora è qui, The Alto Knights, che racconta l'intera storia della guerra tra Geno e Costello, recitando in un doppio sforzo come Robert De Niro ritrae entrambi gli uomini.

Il regista non è altro che Barry Levinson (Rain Man e Sleepers ) e il produttore dietro a tutto questo è Irvin Winkler, che negli anni è stato dietro produzioni come Goodfellas, Raging Bull e Rocky. In altre parole, si tratta di un team di produzione costellato di stelle, e c'è più esperienza in questo genere specifico di quanta se ne possano contare. Nonostante ciò, questo film è noioso e in gran parte inutile.

I nasi in silicone fanno sembrare De Niro una versione sketch del SNL di Richard Nixon per la maggior parte del tempo.

La storia degli ex criminali della migliore amica Vito e Frank sembra poco cotta qui in un modo che sembra un po' assurdo. Sembra che Levinson stia tirando a indovinare, concentrandosi su lunghe conversazioni sul cane di Frank o su sua moglie invece di cercare di creare tensione e dramma intorno al cuore della rivalità e della guerra di mafia che era in corso. Non è aiutato dal fatto che De Niro è così poco ispirato in entrambi i ruoli e onestamente sembra che abbia difficoltà a rimanere sveglio per lunghi periodi.

The Alto Knights avrebbe potuto funzionare come una miniserie, invece, con due attori invece di uno nei ruoli principali, entrambi protagonisti con un certo impegno, energia e grinta. Così com'è, questo si distingue come il peggior film d'azione di mafia degli ultimi anni, e un film che ho avuto difficoltà a rimanere sveglio mentre guardavo...