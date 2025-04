The Angry Birds Movie 3 sarà presentato in anteprima nel 2027

Il 2027 si preannuncia già come un anno piuttosto importante per gli adattamenti di videogiochi nei cinema, poiché non solo possiamo guardare avanti al live-action The Legend of Zelda, ma è previsto anche Sonic the Hedgehog 4. Questo non sarà quasi tutto.

Paramount Pictures ha ora confermato che The Angry Birds Movie 3 sarà presentato in anteprima anche nel 2027, e con questo ora bloccato (anche se senza menzionare una data precisa), ci è stato detto chi comporrà il cast. Dal momento che ci sono molti grandi nomi, puoi vedere l'equipaggio completo qui sotto:



Jason Sudeikis



Rachel Bloom



Marcello Hernandez



Danny McBride



Josh Gad



Tim Robinson



Keke Palmer



Nikki Glaser



Emma Myers



Giglio James



Anna Cathcart



Sam Richardson



Walker Scobell



Maitreyi Ramakrishnan



James Austin Johnson



Salmo Ovest



Hai intenzione di guardare The Angry Birds Movie 3 al cinema?