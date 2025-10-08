HQ

Colpo! La capsula di salvataggio della navicella spaziale della Nasa Sam si schianta nell'Oceano Atlantico durante l'introduzione di The Astronaut (2025) e l'operazione di salvataggio riporta a casa un pilota ferito, stordito e scosso che, nonostante gli abbia salvato la vita, è sfuggito a malapena alla morte, e ora deve essere curato in un ospedale spaziale e poi messo in quarantena. Dall'altra parte del vetro protettivo, al di là dei controlli di sicurezza dopo i controlli di sicurezza, gli scienziati della Nasa in tute protettive e tutto il resto, la figlia di Sam sta aspettando sua madre, che è stata via per sei mesi e non può vederla per altri sette giorni poiché le sue condizioni generali e il possibile rischio di infezione o radiazioni devono essere esaminati con estrema cura. La capsula di Sam si è rotta durante l'atterraggio di emergenza nell'Atlantico. Il vetro anteriore si era rotto, proprio come il vetro del suo casco spaziale, e poco dopo essere stata collocata nella lussuosa baia di quarantena della Nasa, le sue allucinazioni iniziarono a confondere il confine tra fantasia e realtà.

Santo cielo! Una montagna di toro.

Il marketing di questo film è stato, a mio parere, brillante. È stato classificato come horror e sia i trailer che il materiale del poster sono stati coperti dalle parole "Dal produttore di A Quiet Place". Se mescoli spazio, orrore, oscurità, disturbi misteriosi e A Quiet Place in un cocktail pre-styled, io sono sicuramente uno di quelli che si butta contro il bar e lo beve. Fino all'ultima goccia. Suonava dannatamente bene, chiaro e semplice.

Sfortunatamente, il film non era molto buono. Per niente. In effetti, questo potrebbe benissimo essere considerato forse il peggior film dell'anno insieme al film catastrofico basato su Teams di Ice Cube basato su La guerra dei mondi, ed è stato costantemente difficile per me superare The Astronaut, per diversi motivi. In primo luogo, la storia è scritta in modo scadente, mal strutturata, scarsamente motivata e intrisa di tropi che fanno sembrare gli elementi "horror" schiacciati come un brutto thriller, al massimo. Non c'è orrore qui, anche se mi rendo conto che l'idea era fin dall'inizio. Il prossimo punto negativo riguarda l'attrice protagonista Kate Mara (The Martian, House of Cards). Ha problemi reali a esprimere qualsiasi tipo di emozione reale e sensata qui, e sospetto che sia una combinazione di gamma limitata come attrice e capacità limitate come regista (da parte di Jess Varley). Mara non sembra mai veramente terrorizzata nelle scene in cui dovrebbe fingere di essere terrorizzata, non sembra mai sollevata quando è stata appena curata dopo l'atterraggio di fortuna, non sembra mai nauseata quando vomita, o triste quando sua figlia, dopo sei mesi di assenza, la chiama attraverso il vetro di sicurezza. Mara non riesce a far funzionare nulla qui, e non è aiutato dal fatto che il vecchio di Matrix, Fishburne, legge le sue battute, da grandi cartelli di carta, di getto. Zero empatia, zero carattere, zero umanità.

Fishburne è così triste, così stanco e così privo di ispirazione che si vede davvero che sa di essere il protagonista della spazzatura.

Ora ovviamente non voglio svelareThe Astronaut di cosa si tratta veramente, ma diciamo che Sam ha trascinato cose dallo spazio fino alla terra, che l'hanno seguita fino all'ospedale super sicuro di proprietà della NASA. Quando le cose iniziano a sbrogliarsi là fuori in campagna e il sistema di sicurezza va in tilt, l'idea è che questo film condividerà alcuni elementi ovvi con A Quiet Place in particolare, ma qui non funziona nulla, niente. Quando arriviamo all'atto finale, l'aria si è spentaThe Astronaut in un modo che lo fa sembrare un brutto episodio di Ai confini della realtà o un brutto sketch. O una combinazione dei due.