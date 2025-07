The Asylum offre una fregatura dei dinosauri con Jurassic Reborn Giusto in tempo per cavalcare l'onda dei dinosauri, la fabbrica di film di serie B The Asylum è tornata con Jurassic Reborn, un'imitazione spudorata e intrisa di CGI.

HQ I re dei film di serie B, The Asylum, sono, ancora una volta, pronti a colpire ogni volta che un grande blockbuster hollywoodiano arriva in città. Cavalcando le orme preistoriche di Jurassic World: Rebirth, il team è tornato con Jurassic Reborn, un'imitazione gloriosamente scadente piena di CGI a prezzi stracciati, oggetti di scena da svendita e attori che sembrano reclutati da un vicolo buio da qualche parte vicino a Sunset Blvd. Come al solito, il tempismo è perfetto. The Asylum mira a incassare il clamore dei dinosauri lanciando di nascosto il loro film all'ombra dello spettacolo dei dinosauri della Universal, una mossa classica dello studio che sforna circa 25 film a basso budget all'anno. Jurassic Reborn non vincerà alcun Oscar, ma prospera sulla consapevolezza di sé, sperando di attirare gli amanti delle sottoculture camp e nerd che sanno esattamente a che tipo di corsa si stanno iscrivendo. Dai un'occhiata al trailer gloriosamente terribile qui sotto. Sei un osservatore abituale di Asylum e darai un'occhiata a Jurassic Reborn? HQ