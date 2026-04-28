The Authority è stato abbandonato dagli DC Studios perché "non funzionava del tutto" con l'universo più ampio

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Quando James Gunn e Peter Safran presero il controllo di DC Studios e decisero di rilanciare completamente l'Universo DC, retconando tutto il lavoro che Zack Snyder aveva iniziato con il suo "Snyderverse", ci fu inizialmente presentato una serie di progetti pianificati per la cosiddetta prima parte della narrazione più ampia. Questo era considerato Capitolo 1: Dei e Mostri e avrebbe dovuto avere pieno effetto con Superman, per poi portare a una serie di progetti successivi che avrebbero introdotto diversi altri personaggi chiave della DC.

Finora abbiamo visto il ritorno di Peacemaker, siamo stati introdotti ai Creature Commandos, abbiamo visto Superman al cinema, e presto vedremo anche Supergirl e Clayface al cinema, mentre Lanterns arriverà sugli schermi TV, tutto in vista di Man of Tomorrow nel 2027. Oltre a questo, ci sono piani per altri progetti, ma su alcuni di questi progetti è mai stato condiviso poco di sostanziale, quindi la loro esistenza tende ad avere un asterisco accanto a loro, con un esempio chiave che è The Authority.

Questo film di collaborazione era stato originariamente concepito come parte chiave di Gods & Monsters, ma non sarà più realizzato. Gunn lo ha confermato in un commento su Threads, dove spiega quanto segue.

"Solo una normale svolta di lingua. Non avrei mai avuto il tempo di farlo e, anche se so che questa è una teoria popolare online, non ho mai avuto intenzione di scrivere o dirigere The Authority. La sceneggiatura non era del tutto a posto, ma soprattutto non funzionava in termini di tutto il DCU sia per la storia che per le questioni pratiche. Forse un giorno. Non presto."

Ci si chiede se il destino di The Authority si estenderà ad altre opere che hanno mostrato esistenze simili finora, tra cui il film Swamp Thing, la serie Booster Gold, la serie Blue Beetle e persino Paradise Lost.

C'è qualche progetto DC Universe in arrivo che non vedi l'ora di vedere?