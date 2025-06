The Backrooms film ufficialmente confermato ad A24

Un adattamento cinematografico dell'universo di The Backrooms è ufficialmente in lavorazione. A24 ha firmato per creare il film, che proviene da Kane Parsons, il creatore originale dell'universo horror di YouTube iniziato nel 2022.

Parsons, a soli 19 anni, sarà il regista più giovane con cui A24 abbia mai lavorato. Secondo Variety, i protagonisti del film sono già stati individuati, con il candidato all'Oscar Chiwetel Ejiofor e Renate Reinsve a capo del cast.

I dettagli della trama rimangono nascosti, ma il film horror coinvolgerà le Backrooms, una dimensione alternativa in cui le vittime si ritrovano braccate da ogni sorta di creature soprannaturali, mentre sono bloccate sotto le luci tremolanti e le pareti gialle di un ufficio dimenticato in stile anni '90.