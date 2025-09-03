The Batman - Part II le riprese inizieranno ad aprile 2026

HQ

Sembra che molti occhi si siano spostati sui progetti DC negli ultimi tempi, The Batman - Part II rimane uno dei film di supereroi più emozionanti nel prossimo calendario di uscita. È stato costantemente ritardato, ma ora abbiamo una sceneggiatura e persino una data per le riprese del film.

Come ha rivelato Colin Farrell in un'intervista a Deadline (lo stesso pezzo in cui ha commentato la sceneggiatura di Matt Reeves e la stagione 2 di The Penguin), The Batman - Part II le riprese saranno nell'aprile 2026. Farrell sostiene che il suo ruolo è piuttosto piccolo nel film, ma continuerà a indossare un sacco di cosmetici per mettersi in forma di pinguino.

Immaginiamo che The Batman - Part II tornerà a Liverpool per buona parte delle sue riprese, poiché è qui che è stato girato il primo film. È interessante notare che è anche il luogo in cui viene girato il progetto DCU Clayface. Le speculazioni sono dilaganti con le stesse location utilizzate per The Batman e un progetto adiacente a Batman del DCU, ma dovremo aspettare e vedere se ne verrà fuori qualcosa o se si tratta solo di una crudele presa in giro di ciò che avrebbe potuto essere. Probabilmente avremo la piena conferma l'anno prossimo, quando potremo vedere un po' di più di come appare The Batman - Part II.