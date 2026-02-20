The Batman - Part II per iniziare le riprese a maggio

HQ

Ho provato a uscire dal mio ufficio stamattina ma la porta era bloccata. Si può dire che c'era qualcosa che non andava in mezzo, hmm-mmm. È un leggero spostamento nell'aria? L'odore della vendetta, come quello di una nuova stagione, che si fa sentire? Probabilmente non ancora, ma sembra che ci stiamo avvicinando a The Batman - Part II a diventare realtà.

Secondo un nuovo rapporto di Variety, il sequel di Batman è in fase di produzione per iniziare a fine maggio di quest'anno. Con una data di uscita a ottobre 2027, questo dovrebbe dare a Matt Reeves tutto il tempo necessario per girare il film e aggiungere gli effetti di post-produzione necessari per un film di questa portata.

Altrove, vediamo che il prossimo grande film DCU di James Gunn e Peter Safran, Superman: Man of Tomorrow, sarà girato tra poche settimane. Considerando che la data di uscita è a luglio mentre The Batman - Part II esce a ottobre 2027, capiamo perché abbiano il calendario che hanno alla Warner Bros.

È possibile che la vendita della Warner Bros., sia a Netflix che a Paramount, possa interrompere questi tempi di ripresa, ma considerando quanto entrambi i film siano vicini alle riprese, sembra che non saranno ulteriormente rimandati.