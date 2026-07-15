The Batman - Part II rimandato a febbraio 2028

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Addio Cyberpunk 2077. Addio, Grand Theft Auto VI. C'è un nuovo pezzo mediatico con il maggior ritardo, ed è The Batman - Part II. Il tanto atteso sequel della prima interpretazione di Matt Reeves su Gotham è stato nuovamente posticipato, questa volta a febbraio 2028 (tramite Deadline).

Questo fa molto male, soprattutto considerando che la data di uscita iniziale del film era ottobre 2025. Il nuovo ritardo fa scendere il film solo di pochi mesi, ma considerando che ci fa passare da un'uscita nel 2027 a quella nel 2028, sembra sicuramente un po' più lungo. Dal lato positivo, Matt Reeves ci ha dato un primo sguardo al logo del film, che potete vedere qui sotto.

Inoltre, Reeves ha mostrato un nuovo test di telecamera per il film tramite Vimeo, offrendoci il nostro primo sguardo a Robert Pattinson di nuovo in costume da Batman. Il film è attualmente in produzione, e il ritardo probabilmente significa che ha molto più tempo per sistemare le riprese e sviluppare una post-produzione adeguata. Le speculazioni online indicano che questa sia colpa del più ampio DCU, ma dato che la Gotham di Reeves è separata dalle macchinazioni di James Gunn e Peter Safran, è difficile dire come questo possa influire.