The Batman - Part II riprende poche settimane dopo gli eventi di The Penguin

Anche se sono passati anni da quando abbiamo visto per la prima volta Battinson guidare in una città di Gotham macchiata di pioggia canticchiando i Nirvana tra sé e sé, l'universo di Batman di Matt Reeves ha vissuto solo pochi mesi. Il Pinguino ha ripreso abbastanza bruscamente dopo gli eventi di The Batman, e ora è stato confermatoThe Batman - Part II che seguirà a poche settimane dagli eventi della serie spin-off di Colin Farrell.

Parlando con Comicbook.com, Farrell ha detto che anche se le storie sono strettamente collegate, non ci vede avere di più su The Penguin. "Quindi direi che scommetterei contro [The Penguin Stagione 2], ma non di molto", ha detto.

"So che i poteri forti stanno pensando a trame che potrebbero giustificare altre otto ore perché tutto va fuori dal mondo di Matt Reeves. Convenientemente ha funzionato il fatto che la morte alla fine di The Batman e la devastazione all'interno di Gotham hanno aperto un vuoto di potere che poi Oz ha potuto provare a capitalizzare. Era perfetto per le otto ore parallele che avevamo. E poi [The Batman Part II] riprenderà, qualunque cosa, poche settimane dopo la fine dello show. Ma in un certo senso ho scommesso contro, ma non di molto".

I fan sarebbero sicuramente interessati a saperne di più su The Penguin, ma in questo momento sembra che la priorità di Matt Reeves sia quella di concludere la sua storia di Batman in modo che possa rispettare la sua finestra di uscita del 2027. Con un terzo film apparentemente in programma, c'è ancora molto della storia di Bruce Wayne da raccontare.