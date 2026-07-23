Ed eccoci di nuovo qui: una recensione di un nuovo film sugli squali. L'ultima volta è stato Water Park Shark, e prima di quello Renny Harlin's Deep Water. Ora è il momento di The Bay, che, tra l'altro, non va confuso con il mediocre film horror found-footage di Barry Levinson del 2012. Qui, scambiiamo sopravvissuti a un incidente aereo e visitatori in preda al panico dei parchi acquatici per una visita in un santuario di squali in un contesto paradisiaco e incredibile.

Trama:

Le migliori amiche Emma e Lani viaggiano in Thailandia per un matrimonio a destinazione turistica. Lì incontrano il affascinante Mandal, che li invita a fare una gita in barca in un santuario di squali tigre senza segnale mobile. Non passa molto tempo prima che arrivi un disastro: la barca inizia ad affondare e il panico si impaglia.

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Puoi immaginare la scena. Una barca che affonda, persone in preda al panico e una dozzina di squali in acqua. La premessa è semplice ma divertente. Il film è scritto e diretto da Phil Volken, che è anche lui dietro Mar Morto ed Extortion, film che non ho mai visto.

Nel ruolo principale di Emma, vediamo Francesca Eastwood, la figlia di Clint, che è già apparsa in film come M.F.A. e il piuttosto buffo Vecchio di Shyamalan. So per esperienza che è una brava attrice, anche se qui potrebbe non essere evidente, ma probabilmente è più dovuto alla sceneggiatura e alla regia che a qualsiasi altra cosa. La sua amica Lani è interpretata da Dani Oliveros e Mandal è interpretato da Alexander Wraith, che è apparso in alcuni episodi di Orange Is the New Black, tra le altre cose.

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Ho iniziato a guardare The Bay senza aspettative. Anche senza aver visto il trailer, sembrava che si potesse liquidare il film in anticipo come l'ennesimo tra i lunghi tentativi mediocri e sciocchi di thriller basati sugli squali. E la verità non è lontana da questo. È chiaro fin dall'inizio che qualsiasi aspettativa o speranza può essere messa da parte. La sceneggiatura lascia molto a desiderare, così come i dialoghi. La recitazione, come detto prima, è al massimo competente. Niente spicca. O meglio, una cosa lo fa: l'ambientazione. Ci viene regalato un paesaggio bellissimo. E gli squali non sono mostri CGI orribili. Sono fatti piuttosto bene - forse, in alcuni punti, nemmeno generati al computer?

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C'è una certa tensione in alcune scene, ma non abbastanza da tenerti con il fiato sospeso. Tuttavia, è piuttosto divertente, tutto considerato. Almeno per la maggior parte. Ma poi ci sono buchi di trama e personaggi che si comportano in modo così incredibilmente stupido che basta alzare gli occhi al cielo. Forse fa parte del genere, ma sarebbe stato sicuramente bello essere risparmiato da una domanda sconcertante come 'perché prende la canoa direttamente verso la barca che affonda invece di remare verso le case che ha visto per chiedere aiuto?'

Ci sono diversi dettagli di questo tipo che attenuano efficacemente la tensione. Ma lasciatemi chiarire questo: The Bay non è, nel suo nucleo, un film particolarmente avvincente, nonostante la premessa e il senso di vulnerabilità. Tutto dipende dall'esecuzione. Non ti interessano i personaggi, non c'è alcun senso di disagio, e a parte qualche scena snervante, si muove per lo più nell'acqua (gioco di parole voluto).

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Non voglio definire The Bay un'opportunità sprecata, perché non credo che nessuno si aspetti una vera qualità. Tuttavia, non smetto mai di sperare nel prossimo film horror sugli squali davvero valido, snervante e sanguinoso. Non si chiamerà The Bay - molto è certo. A parte le parole dure, c'è un certo valore di intrattenimento, anche se sarebbe una bugia dire che valga novanta minuti della vostra vita.