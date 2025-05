The Bear: La stagione 4 sarà presentata in anteprima il 25 giugno

HQ

All'inizio di quest'anno, un rapporto ha iniziato a circolare che suggeriva che The Bear sarebbe tornato per la sua quarta stagione su Hulu/Disney+ il 15 giugno. Beh, questo era in parte vero, dato che la data ufficiale della premiere è stata ora fissata e ha confermato un arrivo ravvicinato ma non esattamente lo stesso.

Secondo Variety, ci è stato detto che The Bear tornerà sulla piattaforma di streaming il 25 giugno (26 giugno per quelli nel Regno Unito e in Europa), con tutti e 10 gli episodi che usciranno contemporaneamente in questo giorno. Questo è 10 giorni più tardi del previsto, ma a pochi probabilmente dispiacerà aspettare così a lungo per uno spettacolo che ha continuato a stupire stagione dopo stagione.

Questo capitolo della storia riprenderà gli eventi della terza stagione, che ha visto la Sydney di Ayo Edebiri lasciare The Bear per fondare e gestire il suo ristorante, il tutto mentre The Bear continua a zoppicare sotto la traballante guida di Carmy di Jeremy Allen White.