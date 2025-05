The Bear offre il caos culinario nel trailer della quarta stagione

HQ

È quasi arrivato il momento della premiere della quarta stagione di The Bear, l'acclamata serie TV di FX sullo chef Carmy, i suoi demoni personali e il ristorante che gestisce. E questa volta sembra che stiano affrontando la loro più grande prova con un orologio che ticchetta mostrando quanto tempo hanno per trovare una soluzione finanziaria per l'istituto, prima che i soldi finiscano e siano costretti a chiudere di nuovo.

Tutto questo mentre Carmy lotta anche per lasciarsi alle spalle il caos e trovare una nuova motivazione interiore. Tutti e dieci gli episodi usciranno in contemporanea il 25 giugno e oltre a Carmy e Sydney, torneranno anche Richie, Tina, Marcus e Nat, pronti a portarci in un altro viaggio nel mondo culinario a rotta di collo, e pieno di dramma ed emozione. Guarda il trailer qui sotto.

Non vedi l'ora che arrivi la nuova stagione?