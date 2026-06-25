The Bear Stagione 5

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Non ricordo chi abbia lanciato una frecciatina a The Bear dicendo che non era davvero una commedia anche se era elencata tra le commedie ai Golden Globe, ma chi ha fatto quel commento dovrebbe fissare il vuoto come Oppenheimer. Quella battuta chiaramente ha irritato i creatori di The Bear, perché oh cielo, ha iniziato a fare commedia molto nelle stagioni 3 e 4. Il vecchio dramma, la tensione grezza, i momenti teneri, c'erano, ma poi abbiamo avuto quello che sembrava un minuto infinito di gag, personaggi che alzavano la voce l'uno contro l'altro senza altro motivo se non per cercare di farci ridere, e una quantità quasi costante di Fake sempre più divertenti.

Quello che una volta sembrava avere il marchio di una serie di prestigio è rapidamente passato a una visione confortevole, e anche se ho apprezzato la maggior parte del tempo con The Bear indipendentemente dalla stagione, sembrava che i punti di forza dei personaggi avessero davvero calato col passare del tempo. Le mie paure per la quinta stagione erano alte, per usare un eufemismo, dato che questa è l'ultima volta che avremo la possibilità di vedere Carm, Richie, Sydney e tutti gli altri che vivono una vita incredibilmente stressante per offrirci del cibo dall'aspetto incredibilmente gustoso. Fortunatamente per lo spettatore, Christopher Storer e compagnia sembrano aver premuto il pulsante di reset il più possibile con la quinta e ultima stagione di The Bear. Non è solida come la Stagione 1, ma sembra molto meno che stiamo fluttuando tra momenti importanti e grandi quantità di comicità ripetitiva nel mezzo.

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Quello che apprezzo molto della quinta stagione di The Bear è chiaro già nei primi minuti del primo episodio. È il caos a Chicago, mentre una tempesta sta allagando la città e causando ogni sorta di problemi al ristorante. Stiamo anche riprendendo da dove avevamo lasciato nella quarta stagione. Carm se ne va, il ristorante non è redditizio e zio Jimmy vuole vendere. C'è una sola possibilità, un ultimo servizio rimasto, ed è tutto ciò attorno alla Stagione 5. C'è un focus brillante nell'ultima stagione di The Bear che raramente si vede in altri finali di serie. A volte sembra che gli sceneggiatori non si accorgano nemmeno che questa è l'ultima stagione fino a quando arriva l'episodio finale (sto guardando voi, The Boys), poi passiamo da 0 a 150 più velocemente di quanto tu riesca a tenere il passo, e siamo costretti a guardare un finale chiaramente frettoloso. Anche se pensi che cinque stagioni siano troppo brevi per The Bear, la decisione di ambientare tutta la stagione attorno a una sola notte è una buona decisione. Ci vengono concessi alcuni momenti per essere reintrodotti al cast principale, ricordarci cosa stanno facendo, e poi partiamo.

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Questo ci permette anche di tornare facilmente nel flusso di ciò che rendeva grande The Bear. Cucina, personaggi e tensione caotica che cresce e cresce finché non ti ritrovi con la sensazione di dover prendere un mocio e iniziare ad aiutare questi ragazzi così non esplodono tutti per la pressione. Non siamo ancora del tutto al punto di partenza. Sydney non pugnala nessuno e Richie cerca di mantenere la calma come ha fatto da quando è stato completato il suo arco di redenzione, ma c'è una bella montagna russa nel ritmo della quinta stagione di The Bear. Siamo su, siamo giù, poi ancora giù, poi un po' su, poi precipitati nelle profondità della disperazione, poi lanciati più in alto che possiamo. La serie ci ha ormai condizionati, e sappiamo che anche se tutto sembra andare per il verso giusto, c'è sempre qualcosa che può cambiare la situazione.

Per assicurarsi che tutto vada il meglio possibile in questo turno infernale, L'Orso ha bisogno del suo leader. Carmy non è più quella figura, e non credo sia mai stato trattato più come un personaggio secondario nella serie che ha guidato che nella quinta stagione. Tuttavia, questo è l'ideale per la storia che Storer vuole raccontare in questa stagione finale. Carm se ne va, quindi non vogliamo che sembri che le cose andranno a rotoli senza di lui, anche se potrebbero succedere. Gran parte della stagione ruota attorno a Sydney, Richie e, in misura minore, a Sugar o Nat. Essendo arrivati all'ultima stagione, non c'è molto spazio per questi ragazzi per crescere o cambiare direzione nei loro personaggi, ma è comunque molto coinvolgente mentre vediamo la loro storia volgere al termine. Altri ristoranti regolari come la mia preferita Tina, così come Marcus, Luca, Ebraheim e altri, sono presenti, oltre a gran parte della famiglia allargata, ma qui The Bear mostra il suo gonfiore.

Il tema di una grande famiglia che si riunisce per aiutare è piacevole, e porta a momenti toccanti e toccanti, ma c'è un serio sovraccarico di personaggi nella quinta stagione di The Bear, anche con molti cameo di celebrità tagliati. Poiché tutti hanno bisogno di tempo sullo schermo, non c'è molto tempo per darci i momenti di caratterizzazione davvero forti per cui la serie è conosciuta. Carmy e Richie hanno circa un momento fuori in cui sembra di essere in modalità vecchio Orso, poi torniamo a così tanta trama che non c'è tempo per le cose intermedie. I dialoghi che la gente ricorda, le cose che aggiungono peso extra ai momenti decisivi dello show. Appaiono flashback, ma servono solo a ricordare com'era l'Orso. Quanto fosse bruto, mentre ora sembra una versione sanificata di se stesso. Più grazie all'attenzione estesa sulla comicità nelle stagioni 3 e 4 rispetto a quella attuale.

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Non tutti i conflitti o risoluzioni colpiscono nel segno. Luca e Marcus hanno un po' litigato, e anche se non mi dispiace necessariamente l'idea che i due abbiano conflitto, il modo in cui è realizzato sembra piuttosto scorretto, al punto che penso che i minuti sarebbero potuti essere speso meglio altrove. Non è esattamente tempo sprecato, però, e come sappiamo ogni secondo conta. Sembra che la quinta stagione abbia adottato pienamente questo mantra, dato che si dedica il minimo tempo possibile a cose che non ci portano al nostro obiettivo finale, in meglio e in alcuni casi peggio.

Con tutti gli episodi di The Bear guardati tranne uno, mi sento sicuro di poter dire che la serie si è rialzata dal baratro di una commedia eccentrica su un ristorante con atteggiamento positivo. Sarebbe stato affascinante vedere dove sarebbe potuta andare la serie senza il pivot comico, ma la quinta stagione mi dà abbastanza tensione, abbastanza dramma e personaggi solidi da ricordarmi perché tifo affinché tutti al The Bear riescano a trattenere un sorriso per più di un minuto prima che qualcosa vada storto. Non finirà come uno dei più grandi pezzi televisivi, ma è una serie molto buona su cui probabilmente mi ritroverò a riprendere prima o poi.