The Bear tornerà per una quinta stagione FX ha ufficialmente dato il via libera al ritorno dell'acclamata serie drammatica.

HQ La quarta stagione di The Bear è appena arrivata su Hulu/Disney+ la scorsa settimana, ma chiaramente è già stata un successo poiché FX ha deciso di premere il grilletto e riportare lo show per almeno una quinta stagione, secondo Deadline. Ce lo aspettavamo considerando la fine della quarta stagione, che ha lasciato una grande porta spalancata e un vuoto narrativo da riempire, ma ora abbiamo la conferma definitiva che la serie tornerà. Per quanto riguarda la data della premiere, ti piacerebbe pensare che si atterrà al suo stile di arrivo annuale e probabilmente debutterà nell'estate del 2026, ma va detto che potrebbe essere sempre più difficile allineare i programmi con tutti i numerosi membri del cast, soprattutto perché Jeremy Allen-White, Ayo Edibiri e Ebon Moss-Bachrach stanno diventando prodotti di Hollywood, con il primo e il secondo che ora sono rispettivamente Star Wars e Marvel stelle, ed Edibiri è una delle giovani stelle più promettenti del settore. Sei eccitato per un altro giro di urla e grida in The Bear ?