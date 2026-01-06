The Beauty offrirà un dramma in stile The Substance questo gennaio

Questo mese, uno dei promettenti programmi di notizie che arriverà è The Beauty di FX, una serie drammatica con una trama molto simile a quella che The Substance voleva esplorare quando è uscita recentemente al cinema.

L'idea è semplice. Ashton Kutcher interpreta il CEO di una società che crea e vende un nuovo prodotto in grado di rendere chiunque incredibilmente bellissimo. È una droga che può poi essere trasmessa sessualmente, il che significa che chiunque può diventare una bellezza straordinaria, ricurando i limiti della genetica, dell'educazione e della cura di sé. Tuttavia, il problema è che la droga ha problemi, problemi che portano presto chi ne è colpito a sviluppare condizioni orribili che portano infine a morti raccapriccianti, eppure, nel tentativo di guadagnare enormi somme di denaro, la droga viene comunque spedita. Entrano in scena i detective di Evan Peters e Rebecca Hall, due individui che cercano di svelare la cospirazione al centro di questo complotto.

In arrivo su Disney+ per la maggior parte dei mercati, The Beauty inizierà la prima trasmissione già dal 22 gennaio. Per ulteriori informazioni sulla serie, potete vedere il trailer e la sinossi ufficiale qui sotto.

"In "The Beauty" di FX, il mondo dell'alta moda diventa oscuro quando le supermodelle internazionali iniziano a morire in modi raccapriccianti e misteriosi. Gli agenti FBI "Cooper Madsen" (Evan Peters) e "Jordan Bennett" (Rebecca Hall) vengono inviati a Parigi per scoprire la verità. Approfondiscando il caso, scoprono un virus sessualmente trasmesso che trasforma le persone comuni in visioni di perfezione fisica, ma con conseguenze terrificanti. Il loro cammino li porta direttamente nel mirino di "La Corporazione" (Ashton Kutcher), un oscuro miliardario tecnologico che ha segretamente orchestrato una droga miracolosa chiamata "La Bellezza", disposta a fare qualsiasi cosa per proteggere il suo impero da un trilione di dollari—incluso scatenare il suo letale esecutore, "L'Assassino" (Anthony Ramos). Con la diffusione dell'epidemia, "Jeremy" (Jeremy Pope), un disperato estraneo, viene coinvolto nel caos, alla ricerca di uno scopo mentre gli agenti corrono attraverso Parigi, Venezia, Roma e New York per fermare una minaccia che potrebbe alterare il futuro dell'umanità. "The Beauty" è un thriller globale che chiede: cosa sacrificheresti per la perfezione?"