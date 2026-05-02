The Beekeeper duo, Jason Statham e David Ayer, che si riuniranno per un altro film d'azione

Ultimamente, una coppia regista-attore molto comune ha visto David Ayer e Jason Statham collaborare in una serie di film d'azione. È iniziato con The Beekeeper e poi è passato presto a A Working Man, e sebbene i fan sappiano cosa aspettarsi da questo tipo di film, chiaramente c'è un pubblico piuttosto vasto per loro, dato che ora i due torneranno a collaborare.

Secondo Deadline, viene menzionato che Ayer e Statham si scontreranno ancora una volta per John Doe, un film d'azione in cui Statham interpreta l'elusivo eroe, l'Uomo Senza Nome, un individuo senza alcun ricordo del suo passato che presto scopre di essere stato altamente addestrato per una missione ancora in corso e per la quale è braccato.

La sinossi, secondo Deadline, spiega: Statham interpreta "un uomo senza memoria, senza passato e senza nome — e con un solo volto che non può dimenticare: Eliza. Quando frammenti della sua identità ritornano, scopre di essere stato addestrato per una missione ancora in corso ed essere braccato proprio dalle persone che lo hanno mandato. Con i nemici che si avvicinano, John deve scegliere tra finire ciò che ha iniziato... o proteggere l'unica cosa che lo fa sentire umano: l'amore."

Si dice che John Doe sia scritto da Zak Penn di Ready Player One e che l'obiettivo sia che la produzione del film inizi a settembre con Black Bear come principale casa di produzione. Black Bear ha recentemente portato al mondo l'ultimo film di Statham, Shelter.

Non ci sono notizie sulla data della prima, ma con la speranza che il film venga girato entro la fine dell'anno, sembra probabile un debutto tra la fine del 2027 e poi.