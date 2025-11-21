HQ

Spesso, quando entro in una vecchia casa o in un altro edificio vecchio, mi chiedo quali storie queste pareti e pavimenti potrebbero raccontare se potessero parlare. Storie su ex abitanti, su tempi difficili e su momenti felici. Sembra che lo studio indie Blue Backpack di Berlino abbia avuto pensieri simili, e il piccolo gioco d'avventura narrativa The Berlin Apartment ruota proprio intorno a questo.

L'artigiano Malik ha acquistato un appartamento più vecchio a Berlino, che intende ristrutturare e forse vendere. Lavora sodo nell'appartamento e spesso porta con sé la giovane figlia Dilara. Tuttavia, a volte può essere difficile concentrarsi sul lavoro, perché, come i bambini, Dilara è sia molto curiosa che attratta dall'avventura.

Durante i lavori di ristrutturazione estesi, Dilara scopre sempre più tracce degli abitanti precedenti dell'appartamento - ad esempio, dietro la vecchia carta da parati nel soggiorno o dietro le vecchie piastrelle del bagno. Per ogni cosa che trova, suo padre le racconta una piccola storia dietro ciò che ha trovato, e tutte si svolgono all'interno delle stesse quattro mura, nel piccolo, vecchio e affascinante appartamento nel mezzo di Berlino.

La prima storia si svolge nel 1989, quando l'appartamento si trovava sul lato della Germania Est del Muro di Berlino e molto vicino al muro stesso. Dalla finestra dell'appartamento si poteva chiaramente vedere nei salotti delle case sul lato ovest e, per caso, il residente inizia a comunicare con una donna sul lato ovest del muro tramite aerei di carta con piccoli messaggi attaccati. È una storia piuttosto piacevole, ma anche un po' triste, sull'amicizia oltre le divisioni.

Molte persone diverse hanno vissuto nel vecchio appartamento. Tra gli altri, un proprietario di cinema ebreo vi abitava lì nel 1933 e una bambina con la madre e il fratellino nel 1945, e quando arriva il Natale, decora con ansia il freddo appartamento, mentre aspetta il ritorno del padre dal fronte. Sua madre, però, sa meglio.

Se conosci un po' la storia tedesca, vedrai solo dalle date che questi furono anni fondamentali per il paese. Questi tempi sono rappresentati attraverso alcune storie piccole, raffinate e piuttosto toccanti, e di solito vengono viste da un'angolazione diversa da quella che normalmente viviamo in questi anni storici.

Come è tipico in questo tipo di gioco, sono piuttosto semplici dal punto di vista del gameplay, e questo vale anche per The Berlin Apartment. Per lo più giri per l'appartamento risolvendo piccoli enigmi e svolgendo compiti minori, ma ci sono alcune meccaniche piuttosto buone nascoste, come quando devi piegare gli aeroplani di carta, che aiutano a mantenere il gioco fresco.

Lo stile visivo è piuttosto piacevole e ricorda un fumetto, ed è divertente vedere come appare lo stesso appartamento nelle diverse storie. Anche il suono è buono, e i doppiatori offrono interpretazioni solide. Consiglierei di giocarlo con audio tedesco, perché si adatta meglio all'atmosfera del gioco.

The Berlin Apartment è una piccola storia toccante e uno sguardo sulla turbolenta storia della Germania, dal periodo prebellico alla fine della Seconda Guerra Mondiale e alla caduta del Muro di Berlino. The Berlin Apartment non cerca di essere più di quello che è, ma se sei il tipo a cui piacciono le belle storie o semplicemente ama sbirciare attraverso la "serratura virtuale" nella vita degli altri, allora possiamo facilmente consigliarti The Berlin Apartment.