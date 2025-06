The Berlin Apartment arriva su PC, PS5 e Xbox Series X/S a novembre

Durante lo show Wholesome Games Direct, lo sviluppatore btf GmbH ha appena rivelato che avrebbe lanciato il suo prossimo progetto a novembre. Conosciuto come The Berlin Apartment, il gioco è un po' un unicorno, in quanto viene descritto come un'esperienza che esiste in "un genere a parte, con un'atmosfera molto diversa".

Per quanto riguarda l'argomento del gioco, ruota attorno a un tuttofare che si sta assumendo il compito di ristrutturare un appartamento fatiscente situato nella città tedesca di Berlino. Man mano che i lavori di ristrutturazione procedono, la storia si dipana costantemente per rivelare informazioni sugli ex abitanti dell'appartamento, dove ogni reliquia scoperta porta a una conversazione con la figlia del tuttofare su questo sguardo al passato.

The Berlin Apartment arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S e, per quanto riguarda una data di uscita definitiva, tutto ciò che abbiamo al momento è la finestra di novembre.