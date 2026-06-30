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The Binding of Isaac: Rebirth

The Binding of Isaac: Rebirth ha appena fissato un nuovo picco storico di giocatori contemporanei su Steam

Il gioco è uscito 12 anni fa...

The Binding of Isaac Rebirth (PC)

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Come parte della Steam Summer Sale, The Binding of Isaac: Rebirth è stato notevolmente ridotto, offrendo uno sconto del 90% sulla maggior parte dei pacchetti coinvolti, inclusa la Complete Edition che offre tutti i vari DLC, attualmente valutata £3.70. Inutile dire che si tratta di un'offerta davvero eccellente e molti fan ne stanno approfittando, così tante che è stato stabilito un nuovo record di giocatori contemporanei su Steam, 12 anni dopo il suo lancio.

E non stiamo parlando di un picco minore, dato che il numero di giocatori contemporanei ha raggiunto i 130.954 giocatori a ieri, con oltre 92.000 persone attivamente giocanti al momento della stesura. Per riferimento, questo picco ora rende The Binding of Isaac: Rebirth il 156° gioco più giocato contemporaneamente di tutti i tempi di Steam, un risultato molto apprezzabile considerando il lancio nel 2014. Questo record è anche abbastanza alto da superare Borderlands 2, Outriders, Sekiro: Shadows Die Twice, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Dying Light: The Beast, Battlefield V e persino l'ultimo progetto dello sviluppatore Edmund McMillen, Mewgenics.

Non è chiaro se questo picco sarà superato di nuovo, ma se prendi solo il gioco base per £1.09 su Steam, c'è sicuramente l'opportunità per molti giocatori di prenderne una copia e cercare di catapultare il successo indie più in alto nella classifica.

The Binding of Isaac: Rebirth

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