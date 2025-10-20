The Black Phone 2 offre un successo molto necessario per Blumhouse
Il sequel ha goduto di un forte weekend di apertura al botteghino.
Dopo una serie di inciampi al botteghino, sembra che Blumhouse abbia finalmente di nuovo un successo tra le mani con The Black Phone 2 di Scott Derrickson. Durante il fine settimana il film è riuscito a incassare un totale di 42 milioni di dollari a livello globale al botteghino - e così facendo ha superato l'originale, almeno a livello nazionale.
Questo, naturalmente, è di buon auspicio per il seguito, che secondo quanto riferito è costato solo circa 30 milioni di dollari per la produzione, escluso il marketing. E dopo alcuni inciampi, questa è davvero una vittoria molto gradita per Blumhouse dopo che artisti del calibro di M3GAN 2 non sono riusciti a esplodere in modo significativo.
Lo studio è stato davvero molto trasparente e diretto sul lasciar cadere la palla con M3GAN, provandoci troppo e espandendo troppo la portata oltre ciò che ha reso l'amato lavoro originale così bene.
Hai già visto The Black Phone 2 ?