The Black Phone 2 sembra più oscuro, più sanguinoso e più spaventoso che mai in questo nuovo trailer

Il nuovissimo trailer di The Black Phone 2 è stato finalmente rilasciato e, non sorprende che l'assassino mascherato sia tornato dalla morte. Questa volta, le cose sembrano ancora più oscure e spaventose, con forti vibrazioni da Nightmare on Elm Street dappertutto. Il che, onestamente, non è affatto una brutta cosa. Scott Derrickson dirige e co-scrive la sceneggiatura con C. Robert Cargill, basata sui personaggi creati da Joe Hill. Mason Thames e Madeleine McGraw riprendono i loro ruoli come il duo di fratelli, mentre Ethan Hawke è tornato nei panni dell'uomo terrificante dietro la maschera.

La premiere è prevista per il 17 ottobre, il momento perfetto per i brividi autunnali e Halloween, la sinossi del film rivela che Gwen, ora 15enne, è afflitta da incubi e visioni inquietanti dopo aver ricevuto chiamate dal telefono nero. Insieme a suo fratello Finn, indaga su un campo invernale dove tre ragazzi vengono perseguitati, solo per affrontare lo stesso Grabber, che è diventato ancora più potente nella morte.