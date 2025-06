The Blood of Dawnwalker arriverà su PC e console nel 2026

Durante il Xbox Games Showcase, lo sviluppatore Rebel Wolves è apparso per presentare un ulteriore sguardo al suo prossimo gioco di ruolo d'azione, The Blood of Dawnwalker.

Questa è una storia di gioco di ruolo medievale ambientata in un mondo crudele e spietato in cui i vampiri governano spietatamente gli uomini. Un giorno, questi succhiasangue tentano di trasformare un contadino in uno dei loro membri, ma fallisce, lasciandolo intrappolato tra i vivi e i morti, un Dawnwalker come viene descritto. Da qui, la trama generale sembra essere una storia di vendetta in cui questo essere dà la caccia ai vampiri e cerca di liberare i vivi dalla loro presa.

Anche se non conosciamo ancora la data di uscita definitiva per The Blood of Dawnwalker, sappiamo che verrà lanciato su PC, Xbox Series X/S e persino PS5, e che sebbene supporterà Xbox Play Anywhere, non sarà un lancio del primo giorno Game Pass.