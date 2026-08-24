The Blood of Dawnwalker avrà una modalità Performance a 60fps sulle console al lancio

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Mentre gli utenti PS5 e Xbox Series X si aspettano che i videogiochi girino almeno a 60fps tramite modalità grafiche dedicate a Performance, lo sviluppatore Rebel Wolves non intendeva sfruttare questa tendenza per il prossimo The Blood of Dawnwalker.

L'atteso action RPG era impostato per girare solo fino a 40fps sulle console, senza alcuna opzione dedicata per le prestazioni a cui i giocatori potessero attingere. Piuttosto, il gioco prevedeva di offrire solo una Qualità (4K dinamico/30fps) o Bilanciata (4K dinamico/40fps) su PS5 e Xbox Series X al lancio, come confermato dal primo sguardo alle immagini console per The Blood of Dawnwalker.

Questo ha portato molti fan a esprimere il loro malcontento e a spiegare che aspetteranno di prendere una copia del gioco fino all'arrivo di una patch per le prestazioni del titolo, cosa che chiaramente Rebel Wolves ha notato.

Lo diciamo perché è stato ora rivelato che The Blood of Dawnwalker avrà una modalità Performance a 60fps al lancio, con "puntamento a 60 FPS su PS5, PS5 Pro e Xbox Series X."

Per quanto riguarda il motivo per cui non è stato mostrato, ci è stato detto che era "ancora in fase di test" e che "semplicemente non eravamo ancora pronti a prometterlo." La reazione negativa ha spinto Rebel Wolves ad accelerare i test e ora sono soddisfatti dei risultati e possono promettere che la modalità sarà disponibile al debutto.

Sono state condivise anche le specifiche esatte di prestazioni della console, riflettendo le informazioni sopra e rivelando che la Xbox Series S cercherà semplicemente di puntare ai 30fps e nient'altro.

Per quanto riguarda la data di lancio di The Blood of Dawnwalker, il gioco dovrebbe uscire su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 3 settembre, ed è diventato gold più di un mese fa.