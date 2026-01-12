The Blood of Dawnwalker confermato che hai opzioni romantiche

HQ

The Blood of Dawnwalker è il primo gioco di Rebel Wolves, ma anche se lo studio lancia il suo titolo d'esordio quest'anno, chi ci lavora ha anni, se non decenni, di esperienza in RPG, come i giochi di The Witcher e altri. Considerando il paragone tra The Blood of Dawnwalker e The Witcher, immaginiamo che nel primo gioco troveremo alcune caratteristiche familiari. Uno di questi sono i romanzi d'amore.

Questo è stato confermato da una conversazione tra lo streamer Luality e Mateusz Tomaskiewicz, il direttore creativo dietro The Blood of Dawnwalker (grazie, PC Gamer). "Ci sono opzioni romantiche, sì. Non abbiamo ancora approfondito con chi, e lascerò questo per il futuro. Tuttavia, sì, puoi aspettarti di costruire relazioni con i personaggi," ha detto lo sviluppatore.

Se guardiamo le relazioni nel loro insieme in The Blood of Dawnwalker, però, sembra che abbiano un ruolo enorme nel gioco. NPC chiave come il cattivo Brencis adotteranno approcci molto più attivi. Non puoi semplicemente fare quello che vuoi nel gioco senza che i cattivi se ne accorgano, il che significa che sarai spinto a essere più strategico nel modo in cui affronti obiettivi e missioni. Almeno, questa è l'idea. Finora abbiamo visto parecchio The Blood of Dawnwalker, ma sembra ancora che ci siano molte altre cose su cui non abbiamo ancora fatto luce.

The Blood of Dawnwalker verrà lanciato nel 2026 per PC, PS5 e Xbox Series X/S.