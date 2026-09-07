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The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker ha già venduto oltre un milione di copie

Rebel Wolves ' titolo d'esordio è partito bene.

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Sembra che l'accoglienza dei fan per il progetto d'esordio dello sviluppatore Rebel Wolves sia stata molto positiva, e lo diciamo mentre The Blood of Dawnwalker ha concluso i suoi primi giorni sul mercato superando ufficialmente il traguardo del milione di copie vendute.

L'impresa è stata condivisa sabato 5 settembre, suggerendo che il totale delle vendite sia ora più alto, ma non è chiaro quanto sia esattamente più alto. Quello che possiamo dedurre è che Rebel Wolves sta già vivendo un buon successo commerciale con il suo ambizioso primo progetto, che ha grandi obiettivi e obiettivi che spera di raggiungere in futuro.

Se non hai ancora giocato The Blood of Dawnwalker, non perderti la nostra recensione completa ed entusiasta del gioco, che è ora disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

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RECENSIONE. Scritto da Magnus Groth-Andersen

Rebel Wolves ha offerto qui un vero successo che, pur somigliando a tratti a The Witcher 3: Wild Hunt, offre un design innovativo tutto suo.



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