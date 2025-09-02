The Blood of Dawnwalker ha una "rete complicata" di finali

HQ

La narrativa di The Blood of Dawnwalker ci ha incuriosito sin da quando lo sviluppatore Rebel Wolves ha rivelato come si sarebbe basata su un programma piuttosto rigido. Come sappiamo dalla nostra intervista con il direttore del gioco, il tempo è più una valuta in The Blood of Dawnwalker, ma anche se l'orologio non ticchetta costantemente, sei libero di finire il gioco il più velocemente possibile.

Parlando con IGN, al direttore creativo Mateusz Tomaszkiewicz è stato chiesto in che modo questo influenzi i finali del gioco. "Questa è una rete molto complicata di connessioni", ha detto Tomaszkiewicz. "Posso dirti che il designer che lavora ai finali è... diciamo il meme di [C'è sempre il sole nel Charlie Day di Philadelphia] con la burocrazia. Fondamentalmente è lui. È molto divertente, ma c'è molto di cui tenere traccia".

Ci sono anche sequel da impostare con The Blood of Dawnwalker, poiché Rebel Wolves vuole mostrare di più del mondo nascosto e soprannaturale che ha creato con il primo capitolo di Coen. "C'è molto di più nell'IP oltre ai vampiri, diciamo", ha detto Tomaszkiewicz. "C'è tutto questo mondo nascosto che non stiamo esplorando di proposito in questo primo gioco. Vogliamo lasciare un sacco di carburante per i sequel e così via. Ma lasciamo briciole di pane e accenniamo a queste cose. Quindi sì, abbiamo un'idea generale di dove vogliamo portare Coen".

The Blood of Dawnwalker uscirà nel 2026 per Xbox Series X/S, PS5 e PC.