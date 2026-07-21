The Blood of Dawnwalker i sequel salteranno in nuovi periodi storici, un po' come Assassin's Creed

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Anche se il primo gioco non è ancora uscito, il regista di The Blood of Dawnwalker, Konrad Tomaszkiewicz, sta pensando a dei sequel. Non resteremo nel XIV secolo, come indicava un teaser del Summer Game Fest. E non andremo direttamente all'era moderna, come mostrava quel trailer in CGI. Invece, il nostro protagonista Coen salterà tra epoche diverse, vivendo culture diverse e scopriendo come ha il sapore del sangue in ogni angolo del mondo.

Potrebbe sembrare molto simile a Assassin's Creed, con giochi ambientati in epoche storiche diverse. Ma, parlando con Eurogamer, Tomaszkiewicz ha spiegato che preferisce paragonarlo a un altro tipo di mezzo. "Preferirei usare Intervista con il Vampiro, perché c'è più fantasia su questo modo particolare e più narrazione in questo. Assassin's Creed è un gioco interessante ma dal mio punto di vista è come se fossero storie e eroi separati, e vogliamo raccontare la storia di questo particolare eroe e della sua avventura, e la trama attraverso tutto questo."

Il regista ha già scelto un nuovo periodo temporale per il prossimo gioco, e anche gli archi narrativi dei prossimi giochi sono stati decisi. Ovviamente, molto dipenderà dalle tue decisioni in The Blood of Dawnwalker. Lo sviluppatore Rebel Wolves sembra trovarsi una bella sfida, scegliendo un trasferimento di salvataggio in stile Mass Effect dal gioco originale ai suoi sequel, permettendoti di affrontare le conseguenze delle tue decisioni.

The Blood of Dawnwalker uscirà il 3 settembre per Xbox Series X/S, PS5 e PC.