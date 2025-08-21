The Blood of Dawnwalker - Interviste e impressioni demo dal vivo

HQ

Costruito nell'Unreal Engine 5 e portato in vita da un team guidato dai veterani di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077,The Blood of Dawnwalker promette un'avventura cupa ambientata sullo sfondo di un'Europa del 14° secolo devastata dalla peste. I giocatori assumono il ruolo di Coen, un'anima umana torturata in una disperata ricerca per salvare la sua famiglia dallo spietato antico signore dei vampiri Brencis.

Con scelte d'impatto, risultati emergenti, finali multipli e combattimenti corpo a corpo fluidi mescolati con poteri soprannaturali,The Blood of Dawnwalker promette un'esperienza medievale riccamente reattiva e incredibilmente coinvolgente. Abbiamo avuto la fortuna di poter dare un'occhiata all'impressionante demo alla Gamescom e di fare una chiacchierata con Konrad Tomaszkiewicz, il fondatore di Rebel Wolves che sta sviluppando il gioco.

Uno degli aspetti più sorprendenti è stata la quantità di indagine ed esplorazione che c'è effettivamente nel gioco. Il che ci ha quasi ricordato i giochi polizieschi di Batman. Alla domanda su questo, Tomaszkiewicz ha spiegato il loro approccio al gameplay e ha detto:

"Vogliamo far evolvere il genere perché aprire il nuovo studio senza fare qualcosa di folle è inutile e abbiamo pensato, 'ok, come possiamo rendere il genere fresco'".

Tomaszkiewicz ha continuato spiegando che:

"La struttura del gioco non è come il classico gioco in cui hai il percorso con la missione principale e le missioni secondarie che sono in giro, ma abbiamo un sandbox narrativo, il che significa che abbiamo un obiettivo e diciamo solo le missioni secondarie e decidi tu stesso come mettere insieme questi contenuti per raggiungere il tuo obiettivo"

Ha anche continuato dicendo che il ciclo giorno e notte nel gioco giocherà un ruolo importante nel gioco.

"Inoltre aggiungiamo il ciclo giorno e notte che lo rende più complesso anche perché puoi fare le tue scelte e hai conseguenze diverse a seconda che giochi di notte o di giorno e, naturalmente, avrai anche le scelte classiche e le conseguenze degli altri giochi di ruolo"

Per quanto riguarda il combattimento nel gioco, Tomaszkiewicz lo ha descritto come un ibrido basato sui giochi di Arkham, ma con una maggiore immersione.

"Questo [sistema] di combattimento è un ibrido tra gli altri giochi perché quando abbiamo pensato al combattimento, abbiamo pensato di vedere il combattimento di Arkham Asylum ovunque e questo sembra bellissimo, è fantastico ma ci manca un po' di immersione e ci sembra di guardare il film invece che l'interno dell'azione, d'altra parte. Abbiamo il combattimento direzionale che appare in altri giochi ed è piuttosto complesso"

Quando The Blood of Dawnwalker è stato presentato per la prima volta, le sue meccaniche insolite hanno suscitato sia eccitazione che incertezza. La squadra ammette di essere stata nervosa. "Voglio dire, era la mia paura... Ma quello che hanno detto le società di test Focus è che questa è la cosa più innovativa che hanno visto negli ultimi anni, e gli è piaciuta molto. È fantastico e davvero una buona notizia per noi", ha spiegato lo sviluppatore. Al centro del design c'è una meccanica del tempo unica. Invece di un tradizionale stato di fallimento, i giocatori devono affrontare le conseguenze. "Non è game over quando il tempo passa. Ci saranno conseguenze, ma non si perde la partita. Quella pressione del tempo crea la fretta, la tensione".

Il mondo stesso è intriso di dettagli storici. Ambientato nelle montagne dei Carpazi del XIV secolo, il team si è spinto fino a creare modelli di pantaloni autentici per evitare imprecisioni. "È questo livello di follia", hanno riso. Poi c'è Cohen, il protagonista fragile ma potente. Di giorno è vulnerabile, di notte esercita abilità vampiresche, una dualità nata dalla polvere d'argento nei suoi polmoni. "Volevamo un eroe che non fosse troppo potente. Qualcuno umano di giorno, con poteri da vampiro di notte". Con il gioco completo al 75%, gli sviluppatori stanno spingendo verso la beta il prossimo anno.

Assicurati di guardare l'intera intervista qui sotto.