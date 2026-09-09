The Blood of Dawnwalker lo sviluppatore sta già lavorando al prossimo gioco
Sappiamo da tempo che Rebel Wolves ha grandi progetti per il suo universo dark fantasy, ma ora ha le vendite e il plauso della critica per mettere in pratica questi progetti.
Il gioco d'esordio di Rebel Wolves, The Blood of Dawnwalker, si è rivelato un successo a quanto pare. Un milione di copie in tre giorni, tanti voti di recensione validi (incluso il nostro) e un'accoglienza complessivamente eccellente potrebbero dare a Rebel Wolves la possibilità di rilassarsi e godersi il momento. Invece, i veterani di The Witcher sono tornati alla loro fatica e cercano un nuovo sceneggiatore principale.
Secondo una descrizione del lavoro pubblicata da Rebel Wolves sul sito polacco di sviluppo di videogiochi SkillShot.pl, lo studio sta "attualmente lavorando a un RPG dark fantasy AAA - il primo titolo di una saga pianificata ambientata nel nostro nuovo universo di zecca." È probabile che questo sia il gioco anticipato al Summer Game Fest come parte della prossima fase della saga Bloodwalker. Non vengono rivelati dettagli importanti della trama o differenze rispetto al primo gioco tramite la descrizione del lavoro, ma se sei uno scrittore esperto che vuole partecipare a questo franchise, vale la pena notare che puoi lavorare da qualsiasi luogo tramite la descrizione del lavoro.
Rebel Wolves ha già detto che vuole esplorare molti altri tempi e ambientazioni all'interno della saga Dawnwalker. Anche la fantascienza non è fuori dal menu, ma al momento immaginiamo che con il seguito di Coen stiamo facendo un salto un po' meno grande e più verso il futuro. Solo il tempo dirà dove andrà quell'avventura, ma non vediamo l'ora di vederla.