The Blood of Dawnwalker lo sviluppatore sta già lavorando al prossimo gioco

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Il gioco d'esordio di Rebel Wolves, The Blood of Dawnwalker, si è rivelato un successo a quanto pare. Un milione di copie in tre giorni, tanti voti di recensione validi (incluso il nostro) e un'accoglienza complessivamente eccellente potrebbero dare a Rebel Wolves la possibilità di rilassarsi e godersi il momento. Invece, i veterani di The Witcher sono tornati alla loro fatica e cercano un nuovo sceneggiatore principale.

Secondo una descrizione del lavoro pubblicata da Rebel Wolves sul sito polacco di sviluppo di videogiochi SkillShot.pl, lo studio sta "attualmente lavorando a un RPG dark fantasy AAA - il primo titolo di una saga pianificata ambientata nel nostro nuovo universo di zecca." È probabile che questo sia il gioco anticipato al Summer Game Fest come parte della prossima fase della saga Bloodwalker. Non vengono rivelati dettagli importanti della trama o differenze rispetto al primo gioco tramite la descrizione del lavoro, ma se sei uno scrittore esperto che vuole partecipare a questo franchise, vale la pena notare che puoi lavorare da qualsiasi luogo tramite la descrizione del lavoro.

Rebel Wolves ha già detto che vuole esplorare molti altri tempi e ambientazioni all'interno della saga Dawnwalker. Anche la fantascienza non è fuori dal menu, ma al momento immaginiamo che con il seguito di Coen stiamo facendo un salto un po' meno grande e più verso il futuro. Solo il tempo dirà dove andrà quell'avventura, ma non vediamo l'ora di vederla.