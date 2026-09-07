The Blood of Dawnwalker modder rimuove il meccanico del tempo, migliaia affollano per scaricare il mod

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The Blood of Dawnwalker potrebbe sembrare un tipico RPG open-world una volta che ti avventuri nei bellissimi dintorni della Vale Sangora. Tuttavia, se passi troppo tempo a perdere tempo, ti renderai presto conto che stai finendo i giorni per salvare la tua famiglia dal signore vampiro Brencis, che è il tuo obiettivo principale. La meccanica del tempo rende The Blood of Dawnwalker unica, ma è anche una caratteristica che ha suscitato parecchie controversie.

Better Story Timer del modder Caites risolve questo, triplicando il tempo che Coen ha per salvare la sua famiglia da 30 a 90 giorni. Questo significa che ti è concesso molto più tempo per esplorare il mondo, completare missioni secondarie e migliorare le abilità di Coen a tuo piacimento. Elimina anche ciò che rende The Blood of Dawnwalker così unico, perché senza la pressione del tempo diventa un tipico RPG fantasy open-world.

La meccanica del tempo è qualcosa che ha diviso i giocatori. Chi ama completare tutto prima di interagire con la quest principale sente di non poter giocare come vorrebbe, mentre altri la trovano una visione rinfrescante di un genere già affermato. Su Reddit, un utente Think_Algae_1739 chiede se chi critica la meccanica del tempo stia giocando a un altro gioco. "La meccanica del tempo è stata promossa da Rebel Wolves da quando è stato annunciato questo gioco. È letteralmente la meccanica centrale di questo gioco. Non riesco a capire come alcuni di voi non se ne siano accorti," hanno scritto.

Che tu sia fan del tempo limitato o meno, ora che la mod di Caites è in giro, i giocatori PC possono almeno decidere da soli come affrontare la storia di The Blood of Dawnwalker.