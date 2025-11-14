The Blood of Dawnwalker mostra l'approccio umano e vampiro alle missioni in una nuova panoramica del gameplay

HQ

A giugno, lo sviluppatore Rebel Wolves ha mostrato un primo sguardo approfondito al gameplay di The Blood of Dawnwalker, e pochi mesi dopo ci ha dato un ritorno alla stessa missione trattata nel primo trailer di gameplay, con più attenzione alla storia, al design narrativo e uno sguardo ad alcuni degli elementi migliorati del gioco. Mentre Rebel Wolves sta ancora lavorando per dare vita alla sua visione del gioco, ha già ricevuto anche il feedback della community.

Quando si selezionano le abilità, il tempo non si ferma più e rallenta, e c'è anche un'opzione di telecamera migliore se si vuole avere una visione più ampia del combattimento intorno a sé. Siamo sicuri che altre funzionalità richieste dalla community verranno aggiunte nel tempo, ma vale la pena notare che The Blood of Dawnwalker è ancora in una fase pre-beta, quindi immaginiamo che ci sia una discreta quantità di lavoro da fare nel complesso prima del lancio.

Nel video qui sotto, veniamo riportati alla ricerca della spada che abbiamo iniziato nel video di giugno, e ora vediamo come possiamo affrontarla da una prospettiva umana e vampiresca. Gli approcci umani sono spesso più amichevoli, a quanto pare, ma finirai per fare favori agli NPC se vuoi completare il tuo obiettivo. Come vampiro, puoi usare i poteri e intrufolarti dove vuoi, ma è probabile che incontri una resistenza maggiore.

The Blood of Dawnwalker uscirà nel 2026 per Xbox Series X/S, PS5 e PC.