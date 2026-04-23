The Blood of Dawnwalker sarà oggetto di una presentazione dal vivo dedicata la prossima settimana

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Ci sono stati moltissimi titoli che ci hanno piacevolmente sorpreso alla Gamescom 2025, ma uno dei titoli più spiccati è stato senza dubbio The Blood of Dawnwalker, dello studio polacco Rebel Wolves, che abbiamo avuto il piacere di intervistare all'epoca.

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Il team di sviluppo, il cui nucleo è composto da veterani di CDPR, incluso il direttore Konrad Tomaszkiewicz, sta lavorando a un ARPG con uno stile unico che promette azione, tensione e combattimenti spettacolari, a giudicare dai video condivisi finora. E la prossima settimana potremmo scoprire molto di più.

Lo stesso Konrad Tomaszkiewicz ha annunciato su LinkedIn che la prossima settimana ospiteranno un grande evento live chiamato Road to Launch for The Blood of Dawnwalker, che sarà trasmesso in streaming sui canali ufficiali dello studio su Twitch e YouTube il 28 aprile alle 17:00 BST/18:00 CEST. Non sappiamo ancora con certezza cosa vedremo lì, ma sembra che includerà commenti di vari membri del team di sviluppo, oltre a uno sguardo su nuove meccaniche e forse una data di uscita fissa per il 2026.

Non dovremo aspettare molto per scoprirlo. Dai un'occhiata al teaser di Road to Launch per The Blood of Dawnwalker qui sotto.