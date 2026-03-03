HQ

A volte si presentano sorprese. Non avevo letto nulla su The Bluff prima, ma ci sono capitato per caso mentre scorrevo le notizie cinematografiche online come al solito. Il giorno prima dell'uscita su Prime. Siamo davvero viziati nell'era dello streaming. Nel bene e nel male. È stressante cercare di tenere il passo con tutto ciò che viene rilasciato, e posso sentire la mancanza dei bei vecchi tempi. Sai. Quando veniva pubblicato un episodio a settimana. Una stagione di X-Files si concludeva con "Continua... "e un'eternità di attesa. Oppure quando i film sono effettivamente stati proiettati nei cinema per più di due mesi e a volte può passare quasi un anno tra la prima cinematografica e l'uscita in VHS (VHS! Sai. Il predecessore del DVD. Il predecessore del Blu-ray. Il predecessore della digitalizzazione. Caspita.)

Basta parlare di questo. Comunque, sono rimasto piacevolmente sorpreso da The Bluff. Non sono stato in un'avventura di pirati da molto tempo, e solo all'inizio del film ho capito quanto mi sia mancato passare il tempo nei Caraibi con moschetti, vecchi barbuti e grugnenti e mari turbolenti. E il cast. Abbiamo Priyanka Chopra Jones (Capo di Stato) nel ruolo principale di Ercell, la moglie del pescatore con un passato che sperava di tenere sepolto nella sabbia. Karl Urban (The Boys, ecc., non ha bisogno di presentazioni) nei panni di Connor, il capitano barbuto e vendicativo che sbarca a Cayman Brac in cerca d'oro e violenza. Temuera Morrison (lo stesso Boba Fett) nel ruolo del braccio destro di Connor.

Questa avventura inizia in modo molto promettente. È elegante, audace e la recitazione è solida. Non abbiamo molti momenti di tranquillità e il sangue inizia subito a schizzare. The Bluff è un film violento. Molto violento. E trovo questo divertente. A volte sembra che si impegnino un po' troppo. Forse per mascherare altri difetti. Ma certo. La tensione è costante, e la trasformazione di Ercell da moglie innocente di pescatore con una vita tranquilla a leonessa interiore con una grande capacità di violenza è divertente, ma molto semplicistica. E questo è in linea con tutto il film. La durata è poco più di 100 minuti, il che trovo un vero peccato.

Sarebbe stato utile sviluppare una trama più dettagliata. Più sviluppo del personaggio. Altri colpi di scena e svolte. Sembra un lavoro frettoloso e finisce prima ancora che inizi davvero. A volte, sembra un pilota esteso per una nuova serie televisiva. E questo sembra una perdita. Perché qui c'è così tanto che funziona davvero. È piacevole. Ma vorrei avere un motivo per apprezzarlo più di quanto mi permetta alla fine. Perché dietro il ritmo, i dialoghi cambiano, i segreti e tutte le morti creative e sanguinose, il forziere riecheggia piuttosto vuoto.

Ma certo. Come intrattenimento per il momento, in un'epoca in cui siamo viziati da film in streaming sontuosi, funziona ancora benissimo. Fai saltare un po' di popcorn, versa un bicchiere di rum caraibico (o cola!) e unisciti a questa parte. Non sarà noioso...