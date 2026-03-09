The Boys conferma ufficialmente quando andrà in onda il finale della serie

HQ

La settimana scorsa abbiamo visto la rivelazione del trailer finale della stagione The Boys. La quinta stagione della popolare serie di supereroi arriverà tra un mese, ma durante il fine settimana Amazon Prime Video ci ha mostrato esattamente quando avremmo iniziato a scavare in ogni dose del composto V.

Come sapevamo dal trailer, il primo episodio debutta l'8 aprile. Sarà inoltre accompagnato dall'uscita del secondo episodio, che ci darà un po' di maratona di visione fino a quando passeremo alle uscite settimanali degli episodi. Se conosci bene le tue date, potresti già sapere quando si svolge il finale della serie, ma per chi non vuole contare le settimane nella propria testa, uscirà il 20 maggio 2026.

Probabilmente sarà il giorno in cui vorrai chiuderti ai social finché non avrai visto il finale di The Boys, perché abbonderanno gli spoiler. Questa non sarà ovviamente la fine dell'universo The Boys sullo schermo, ma chiuderà la storia di Butcher e Homelander in quella che speriamo possa essere una conclusione soddisfacente.