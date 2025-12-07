The Boys: La quinta stagione debutta ad aprile e abbiamo il primo trailer da mostrarti

HQ

The Boys spin-off Gen V ha concluso la sua seconda stagione due mesi fa, e il prossimo passo è la continuazione della saga dei supereroi non ortodossa in The Boys: Stagione 5 - che sarà anche l'ultima stagione della serie. Ma non sappiamo quando arriverà, se non che è previsto che la sua prima nel 2026.

Almeno, questo era vero fino a pochi minuti fa. Ora, l'account Instagram ufficiale della serie ha finalmente rivelato quando inizierà l'ultima stagione, e sarà l'8 aprile. Sembra che possiamo aspettarci qualcosa di particolarmente speciale, o come scrivono loro stessi: "Usciamo con un botto di merda."

Ma in realtà è ancora meglio, perché insieme a questa rivelazione abbiamo anche il primo trailer. Anche se definiscono il video un teaser, sono comunque due minuti di azione di supereroi apparentemente molto violenta, mostrando chiaramente che Gen V: Stagione 2 continuerà qui, e Billy Butcher si sta chiaramente preparando per un'ultima battaglia.

Puoi dare un'occhiata tu qui sotto.