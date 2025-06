The Boys: La stagione 5 sembra aver terminato le riprese

HQ

Sembra che la produzione e le riprese della quinta e ultima stagione di The Boys si siano concluse. Non c'è ancora stata una conferma ufficiale da parte di Prime Video o dello showrunner Eric Kripke, ma ci sono immagini che circolano di un "Wrap Party" datato 21 giugno 2025, immagini che presentano anche l'attore Cameron Crovetti, noto per aver interpretato il figlio di Homelander Ryan nello show.

Uno di questi esempi viene dal membro della troupe Andrea Dana Eisen, che appare in un'immagine con Crovetti davanti a un monitor che è chiaramente marchiato con la dicitura "The Boys: Season 5 Wrap Party - June 21, 2025 ".

Ancora una volta, stiamo aspettando una conferma ufficiale, ma sembra probabile che questa sia accurata, in quanto sarebbe in linea con i piani per l'arrivo dell'ultima stagione dello show nel 2026.