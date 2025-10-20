The Boys lo showrunner non pensa che lo spin-off animato avrà una seconda stagione

HQ

Mentre The Boys giunge a una conclusione il prossimo anno, Amazon ha chiarito che questa non sarà la fine dell'IP. Questo franchise è rimasto in giro abbastanza a lungo che il gusto della satira e della parodia sarà a lungo lavato via dalle nostre bocche, ma uno spin-off viene lasciato indietro mentre altri prosperano.

Parlando con The Wrap, lo showrunner di The Boys ' Eric Kripke ha parlato dei prossimi spin-off oltre al recente Gen V. In particolare, gli è stato chiesto di aggiornamenti su The Boys: Mexico e The Boys: Diabolical, quest'ultimo è una serie antologica animata che mostra storie autonome dal mondo di The Boys. Ogni storia aveva il suo stile di animazione e lo spettacolo ha ampiamente impressionato i critici quando è stato lanciato.

"Non credo che ci sarà una seconda stagione di Diabolical", Ha detto Kripke. "Non è per mancanza di spinte. Penso che alla fine i numeri degli spettatori non fossero lì per giustificare una seconda stagione, purtroppo. Anche se, ci piace e Simon [Racioppa], lo showrunner, sarebbe pronto a farlo, ma non abbiamo avuto il via libera su questo".

Per quanto riguardaThe Boys il Messico, ha aggiunto: "Il Messico è in fase di sviluppo in questo momento. La sceneggiatura del pilot è in fase di scrittura. Gareth è uno scrittore meraviglioso e penso che sia esilarante. Spero che venga realizzato, ma [è] solo in quella fase di sviluppo".

C'è anche Vought Rising da considerare, che vedrà il ritorno del Soldier Boy di Jensen Ackles mentre riportiamoThe Boys al 20° secolo. Anche se la trama di Billy Butcher si concluderà l'anno prossimo, allora, ci saranno molte altre storie cruenteThe Boys da raccontare.