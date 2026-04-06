The Boys showrunner vorrebbe aver scritto la quinta stagione dopo le elezioni negli Stati Uniti
"Molte cose che per noi erano inversite si sono concretizzate in un modo davvero, davvero dannatamente inquietante."
The Boys Lo sceneggiatore e showrunner Eric Kripke potrebbe essere entusiasta che i fan vedano la fine della sua cruda serie di supereroi, ma avrebbe voluto poterla scrivere in un momento un po' diverso. In particolare, è "deluso" dal fatto che abbiano scritto l'ultima stagione della serie prima delle elezioni statunitensi del 2024.
Parlando con TV Guide, Kripke ha rivelato che il piano iniziale era che i fan vedessero lo show e si sentissero come se avessero schivato un proiettile. "Giuro che il piano era 'Scriviamo una versione del 1984 di come appare l'autoritarismo rampante in America' e magari tutti diranno 'Uff, abbiamo davvero schivato un proiettile', ma invece siamo stati colpiti da un proiettile," spiegò.
Kripke ha continuato: "Molte cose che per noi erano inverosimili sono accadute in un modo davvero, davvero dannatamente inquietante... Diciamo sempre nella stanza degli sceneggiatori: 'Male per il mondo, buono per la serie', vorrei davvero che fosse il contrario."
Ha detto che c'è una battuta nell'episodio 7 della quinta stagione di Homelander che all'epoca sembrava la cosa più folle che potessero immaginare, ma è già stata detta. Supponiamo che sia così che vanno le cose al momento.