The Boys showrunner vorrebbe aver scritto la quinta stagione dopo le elezioni negli Stati Uniti

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The Boys Lo sceneggiatore e showrunner Eric Kripke potrebbe essere entusiasta che i fan vedano la fine della sua cruda serie di supereroi, ma avrebbe voluto poterla scrivere in un momento un po' diverso. In particolare, è "deluso" dal fatto che abbiano scritto l'ultima stagione della serie prima delle elezioni statunitensi del 2024.

Parlando con TV Guide, Kripke ha rivelato che il piano iniziale era che i fan vedessero lo show e si sentissero come se avessero schivato un proiettile. "Giuro che il piano era 'Scriviamo una versione del 1984 di come appare l'autoritarismo rampante in America' e magari tutti diranno 'Uff, abbiamo davvero schivato un proiettile', ma invece siamo stati colpiti da un proiettile," spiegò.

Kripke ha continuato: "Molte cose che per noi erano inverosimili sono accadute in un modo davvero, davvero dannatamente inquietante... Diciamo sempre nella stanza degli sceneggiatori: 'Male per il mondo, buono per la serie', vorrei davvero che fosse il contrario."

Ha detto che c'è una battuta nell'episodio 7 della quinta stagione di Homelander che all'epoca sembrava la cosa più folle che potessero immaginare, ma è già stata detta. Supponiamo che sia così che vanno le cose al momento.