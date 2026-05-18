The Boys Stella su quale supereroe riceve la sua "punizione" nel finale

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Chace Crawford, l'attore dietro The Deep in The Boys, ha anticipato un finale soddisfacente per il suo personaggio nel finale della serie. Il finale di serie è alle porte e l'attesa è alta. Crawford spera che i fan siano soddisfatti del momento di chiusura del cerchio di The Deep.

"Penso che i fan saranno davvero contenti, ad essere onesti, e penso che ci fosse molto tempo per vedere The Deep lottare, arrivare al suo punto più basso di sempre, completamente emasculato e sdraiato senza amici," Crawford ha detto Collider.

"Non riesce davvero a rimettersi in sesto, fino alla fine. È un punto di partenza chiusa da quello che è successo nell'episodio pilota della stagione e dal vedere l'incapacità di Deep di essere redimibile. È irrimediabile, quindi ricevere la sua giusta punizione sarà dolce. Sarà molto dolce."

La parte del Deep, qualunque essa sia, sarà infilata con molti altri contenuti racchiusi nel finale di The Boys. C'è molto da affrontare, ma dovremo vedere come andrà tutto quando il finale andrà in onda il 20 maggio.