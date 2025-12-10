The Boys: Trigger Warning ufficialmente rivelato

Sony Pictures Virtual Reality e lo sviluppatore Arvore hanno annunciato The Boys: Trigger Warning per i visori PlayStation VR2 e Meta Quest. Il gioco è un gioco d'azione stealth basato sulla popolare serie TV The Boys, con la quinta stagione in onda in onda nell'aprile del prossimo anno.

The Boys: Trigger Warning è stato sviluppato in collaborazione con il cast e i creatori della serie TV, dove interpreti un nuovo personaggio nell'universo che si allea con i Boys per infiltrarsi in Vought International dopo aver scoperto che nascondono un segreto grottesco.

Siamo entusiasti di lavorare con Arvore per dare vita The Boys: Trigger Warning nella realtà virtuale. Avere i creatori dello show coinvolti nella creazione dell'esperienza ci permette di spingere i confini della narrazione immersiva, e siamo grati di collaborare con i nostri amici di Meta e PlayStation per offrirla ai fan. - Lance Sloane, Vicepresidente Senior della Realtà Virtuale, Sony Pictures Entertainment

The Boys: Trigger Warning sarà rilasciato per PlayStation VR2 e i visori Meta Quest nel 2026 - e potete guardare il primo trailer qui sotto.