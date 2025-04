The Breakfast Club Le star si riuniscono per la prima volta in 40 anni Non dimenticarti di loro.

Per la prima volta dall'uscita del film nel 1985The Breakfast Club, le star Anthony Michael Hall, Judd Nelson, Molly Ringwald, Ally Sheedy ed Emilio Estevez si sono riunite nell'ambito del Chicago Comic & Entertainment Expo lo scorso fine settimana. Il cast è uscito sulle note di Colonel Bogey March, la stessa canzone che hanno fischiettato nel film, prima di prendere posto al panel, moderato da Josh Horowitz. Hanno discusso del lavoro su The Breakfast Club, della riunione e dei loro ricordi preferiti del tempo trascorso insieme. "Mi sento davvero, molto emozionata e commossa di averci tutti insieme", Ha detto Molly Ringwald (via Today). "E' la prima volta che Emilio si unisce a noi. Non dobbiamo più usare il ritaglio di cartone perché lui è qui". The Breakfast Club è spesso descritto come uno dei film classici di tutti i tempi usciti dagli anni '80. Incentrato su cinque adolescenti tutti bloccati in detenzione un sabato, i liceali imparano presto ad abbandonare le loro differenze, formando un legame che va oltre gli archetipi di nerd, atleti e goth. Annuncio pubblicitario: