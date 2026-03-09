The Bride potrebbe già essere il più grande fallimento al botteghino del 2026

HQ

Il The Bride di Maggie Gyllenhaal sembra già averci dato uno dei maggiori flop al botteghino del 2026. La nuova interpretazione de La sposa di Frankenstein è un miscuglio mostruoso di generi, temi, ed è stata criticata ovunque per la sua visione caotica che non è mai stata davvero realizzata. Sembra che il pubblico abbia ascoltato i critici su questo racconto ed abbia rimasto a casa, dato che il film non è riuscito a ottenere molti successi al botteghino né a livello internazionale né negli Stati Uniti.

Secondo Box Office Mojo, The Bride ha incassato 7,3 milioni di dollari dai cinema statunitensi e 6,3 milioni a livello internazionale, portando a un totale superiore a 13 milioni. Non è poi così male per un dramma nella media, il problema è il budget dichiarato di The Bride, che a quanto pare è intorno ai 90 milioni di dollari.

Nella nostra recensione, abbiamo detto che il film ha sportato intorno agli 80 milioni di dollari. In ogni caso, non sembra una buona prospettiva per The Bride anche se il budget è inferiore, perché significherebbe comunque che avrebbe bisogno di una cifra al botteghino dieci volte superiore a quella già per recuperare i costi al cinema. Purtroppo, con recensioni negative e una permanenza del pubblico più scarsa, dubitiamo che tornerà nelle sale nei prossimi fine settimana.