The Cave Diver offre un horror claustrofobico basato sulla fisica

Ti senti pronto per un'avventura davvero claustrofobica? Allora il The Cave Diver appena annunciato potrebbe fare al caso tuo. Si tratta di un gioco horror basato sulla fisica in cui assumi il ruolo di uno speleologo che striscia attraverso stretti tunnel bui come la pece, dove ogni movimento deve essere attentamente pianificato per evitare di rimanere bloccato... e morire.

L'ispirazione di QWOP è chiara: controlli ogni braccio individualmente per arrampicarti, afferrare e trascinarti attraverso gli spazi soffocanti, con ogni tentativo fallito che lascia dietro di sé i resti come un cupo (e stranamente affascinante) promemoria. Il gioco uscirà entro la fine dell'anno e puoi dare un'occhiata al trailer qui sotto.

The Cave Diver è qualcosa che avresti il coraggio di provare?