The Chair Company: Stagione 1

Chiunque abbia visto un progetto di Tim Robinson nella memoria recente probabilmente arriverà alla conclusione che tende a giocare in modo strano. Non il tipo di personalità eccentrica che sembra completamente fuori luogo, ma piuttosto qualcuno così ordinario che ogni piccola cosa peculiare che fa si aggiunge a un'impressione generale che si tratti di uno strano essere umano, il tipo di individuo che sembra in grado di gestire le tue finanze in un momento e poi scomparire nel centro di un ristorante in un altro. Robinson capisce cosa funziona per lui, ed è un ruolo che gli abbiamo visto interpretare in passato fino a Friendship ed è un ruolo a cui tornerà nel prossimo The Chair Company.

Questo è uno show della HBO che parla fondamentalmente di un uomo che sta tentando di scoprire una cospirazione. Ruota attorno a un'azienda di sedie che vende sedie insolite e che non sembra avere dipendenti né una sede, e ogni volta che si stacca lo strato, un altro elemento si aggiunge a questo insieme generale che sta accadendo qualcosa di strano che coinvolge questa azienda. Ma ecco il trucco: a nessuno importa davvero. Solo il personaggio di Tim Robinson di Ron Trosper, un uomo che è diventato un po' selvaggio in passato, il che significa che non vuole gravare sugli altri con questa cospirazione nel timore che lo considerino pazzo. Ma forse è pazzo... Forse questa è solo una follia che Ron ha escogitato per trascinarlo fuori dal 9-to-5... È difficile da dire ed è così che The Chair Company diventa una televisione piuttosto avvincente perché, come Ron, a un certo punto sei convinto che ci sia una cospirazione e il successivo inizi a pensare che Ron stia solo facendo gaslighting a se stesso.

The Chair Company è una storia sulla mondanità e l'incompetenza armata, e un uomo intrappolato in una vita di purgatorio che affronta i colpi schiaccianti della vita. È Ron che ha a che fare con dipendenti inefficaci, un capo che lo fa impazzire, colleghi che lo spaventano, figli che non riescono a ispirare e una moglie con grandi aspettative che, a causa della sua mancanza di concentrazione, spesso non riesce a raggiungere. Così, quando è imbarazzato su un palco pubblico, Ron scatena tutte le sue piccole e raccolte frustrazioni su un'azienda che lo ha deluso, portando a una svolta molto comprensibile degli eventi in cui un servizio clienti scadente e simili gli fanno venire voglia di esplodere.

Da qui, la narrazione e il viaggio si dirigono verso un percorso che diventa sempre più strano. Ron incontra tutti i tipi di archetipi di personaggi familiari che assomigliano ai più strani che l'umanità ha da offrire, il tutto sulle tracce della sua cospirazione. Alcuni di questi personaggi sono così strani da rubare la scena e la reazione di Ron nei loro confronti è così scandalosamente esilarante e riconoscibile che non puoi fare a meno di ridere ad alta voce. Ed è qui che The Chair Company sviluppa la sua brillantezza, perché mentre Ron è un eccentrico dentro e fuori di sé, il modo in cui si adatta alle persone che incontra e come elabora le cose strane che fanno è una delle più belle commedie che abbia visto da un po' di tempo.

Robinson è diventato un po' un maestro nel ritrarre personaggi che non adori davvero ma apprezzi abbastanza da entrare in contatto con loro, permettendoti di seguire il loro viaggio e guardarli mentre inciampano nella vita, ridendo del loro dolore. In questo show, è lo stesso. Ron è il veicolo perfetto per mostrare un crollo completo e totale, mentre la vita continua a metterlo alla prova e la sua compagnia di cospirazioni continua a giocare con la sua vita come un gatto che prende in giro un topo.

Ora ci sono momenti in cui sembra che la narrazione stia trascinando un po' i piedi e il resto del cast di supporto si sente un po' sottoutilizzato, facendo sembrare i loro legami con Ron irrilevanti nel migliore dei casi. C'è spazio qui per appoggiarsi di più su come la famiglia di Ron, ad esempio, affronta la sua idea di cospirazione, permettendo a Lake Bell e Sophia Lillis di brillare di più, ma The Chair Company non dà mai a questo angolo spazio per respirare, il che significa che inizi a dimenticare che la vita di Ron è divisa in tre aree; casa, lavoro e caccia alla cospirazione. Tutto ciò che conta in questa storia è quest'ultimo, e un migliore equilibrio avrebbe fatto miracoli per dare alla cospirazione ancora più peso e sostanza.

Ma per quanto riguarda uno spettacolo comico, il modo in cui questa serie è scritta e messa insieme è forte. Sono le piccole cose che infila che ti fanno ridere di punto in bianco prima di seguire un momento più intenso che è francamente divertente e straziante. Robinson e Zack Kanin hanno creato qualcosa di strano e unico qui, e del resto non ho altro che elogi, anche se c'è spazio per miglioramenti qua e là.